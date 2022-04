PGDF retifica edital de concurso e convoca para heteroidentificação

PGDF/Divulgação (foto: PGDF/Divulgação) Procuradoria Geral do Distrito Federal retificou o edital do concurso que oferece 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Além disso, o órgão convocou os candidatos para a avaliação de heteroidentificação.

A informação foi publicada na página 93 do Diário Oficial do Distrito Federal. Segundo o documento, a alteração ocorreu em razão de erro material e em observância ao disposto no subitem 6.11 do Edital nº 01 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019.

O documeto traz ainda a convocação complementar de candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação, marcado para o dia 24 de abril de 2022, referente ao concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da PGDF.

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a página oficial do concurso, no site do Cebraspe, organizador, a partir do dia 18 de abril de 2022, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o procedimento no local e no horário designados na consulta individual.

Os convocados para o procedimento de heteroidentificação deverão comparecer, munidos de documento de identidade original. Os que não apresentarem documento de identidade original não poderão realizar o procedimento de heteroidentificação e perderão o direito às vagas reservadas aos candidatos negros ou serão eliminados do concurso.

Medidas de proteção contra o Coronavírus

Por ocasião da realização do procedimento, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:

a) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de realização do procedimento;

b) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros;

c) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de realização do procedimento;

d) verificar o seu horário de acesso ao local do procedimento, conforme informado na consulta individual, em link específico;

e) submeter-se à identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, mantendo-se o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da equipe de aplicação;

f) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação para evitar aglomeração.

Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando máscara facial, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe. O candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente.

As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos. O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70%.

Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar o procedimento em sala especial.

O concurso

O certame da PGDF oferece 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal.

Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.

Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.

Veja o número de inscritos para cada cargo:

Analista Jurídico (Administração): 2.453

Analista Jurídico - Analista de Sistema (Desenvolvimento de Sistema): 879

Analista Jurídico - Analista de Sistema (Suporte e Infraestrutura): 947

Analista Jurídico (Arquivologia): 274

Analista Jurídico (Biblioteconomia): 285

Analista Jurídico (Contabilidade): 1.710

Analista Jurídico (Direito e Legislação): 7.708

Analista Jurídico (Estatística): 76

Analista Jurídico (Farmácia): 743

Analista Jurídico (Jornalismo): 468

Analista Jurídico (Psicologia): 609

Técnico Jurídico (Apoio Administrativo): 38.473

Técnico Jurídico (Eletricidade e Comunicação): 779

Técnico Jurídico (Tecnologia e Informação): 3.633

