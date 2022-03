Validade do concurso da Codhab DF é prorrogada por mais dois anos

(foto: Codhab/Divulgação)





"Tornar pública a prorrogação por mais 02 (dois) anos, a partir de 29/03/2022, o prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital de Abertura nº 01, de 26 de julho de 2018, publicado no DODF nº 142, de 27 de julho de 2018, e suas alterações para provimento de empregos de nível médio e superior do quadro de Pessoal da CODHAB, e Edital de Homologação nº 10, de 03 de abril de 2019, publicado no DODF nº 64, de 04 de abril de 2019", informa o documento.





A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (25/3), a prorrogação por mais dois anos do prazo de validade do concurso público de 2018. O certame ofereceu mais de 230 vagas para cargos de níveis médio e superior.