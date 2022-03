Polícia Civil do DF divulga resultado de etapa do concurso para escrivão

(foto: PCDF/Divulgação) Polícia Civil do Distrito Federal publicou o resultado provisório da prova prática de digitação, referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão. A lista com os nomes dos aprovados está na página 77 do Diário Oficial do DF.

A prova prática de digitação foi aplicada no dia 06 de março, de forma presencial, com caráter eliminatório. A avaliação teve duração de 10 minutos e valeu 10,00 pontos. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,00 pontos ou que não comparecerem para a realização da prova prática de digitação foram eliminados e não terão classificação no concurso.

O concurso público para a carreira de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal visa preencher 300 vagas. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. A informação foi publicada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.



O concurso é constituído pelas seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e

sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.