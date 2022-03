Aquaviário: Marinha retifica edital de processo seletivo de nível fundamental

(foto: Marinha/Reprodução)

A principal alteração é no período para os procedimentos de inscrições, que anteriormente seria até o dia 25 de fevereiro. O novo prazo vai até 04 de março de 2022.

A data limite para o pagamento do boleto de inscrição, no valor de R$8,00, também foi alterada. O novo vencimento é 07 de março de 2022. Para se inscrever, o candidato deverá enviar os documentos, obrigatoriamente, por correspondência, remetida via Correios, em envelope único para o seguinte endereço: CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE BRAZ DE AGUIAR - Seção de Inscrição. Endereço: Rod. Arthur Bernardes n° 245 - Bairro: Pratinha - Belém - PA - CEP: 66816-900.

A lista de documentos, o edital e todos os anexos estão no site da Marinha do Brasil. Os selecionados vão atuar no âmbito do Estado do Pará.

A função de um moço de convés é auxiliar na operação, na manutenção, conservação e limpeza de equipamentos e instalações de embarcações. Os que têm essa certificação também são preparados para executar manobras de atracação e desatracação, lançando e recolhendo amarras e cabos.

Já o moço de máquinas cuida de toda a praça de máquinas, incluindo aí seus motores principais e auxiliares. Realiza a lubrificação, manutenção e zela pelo bom funcionamento de todo o navio. É também o responsável por manter o Oficial do navio informado sobre as condições e sobre o funcionamento da embarcação.

Os Cursos de Formação de Aquaviários - Moço de Convés e Moço de Máquinas serão constituídos por um período escolar (realizado em sala de aula), e após aprovação, por um Período de Estágio de 2 meses a bordo de embarcações mercantes, cumprindo o Programa de Instrução no Mar (PIM) como aluno estagiário.

O aluno aprovado receberá sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e o respectivo Certificado de Proficiência (DPC-1034), de acordo com as normas em vigor.