Candidatos não vacinados são barrados no concurso da Petrobras

Conforme alertado pela banca examinadora (Cebraspe), pelo edital publicado no dia 11 de fevereiro, era obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para quem iria realizar a prova objetiva em Palmas- TO.

Porém, na capital duas candidatas não apresentaram o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e foram impedidas de realizar a prova. A ação, gerou repercussão nas redes sociais.

Uma das candidatas barradas, Amanda Keury da Silva Santos,que realizaria a prova na escola municipal Almirante Tamandaré, em Tocantins,contou ao portal G1 que viajou cerca de 500 Km para realizar a prova.

“Eu me inscrevi no concurso, me desloquei 500 km para realizar prova, gastei com viagem, estadia e alimentação. No primeiro edital lançado não constava nada sobre cartão de vacinação e por isso realizei o pagamento da inscrição em janeiro. No local da prova fui informada que só poderia fazer a prova quem tivesse a carteira de vacinação”, disse a candidata.

O comprovante de vacinação contra a covid-19 é obrigatório em todo o Estado de Tocantins para eventos com mais de 200 pessoas.

É válido relembrar que o gabarito do concurso Petrobras foi liberado nesta terça-feira (22/2).

A Petrobras oferece um total de 3537 vagas, sendo 757 vagas imediatas e 3780 para cadastro reserva.

Essas vagas são divididas em 97 vagas imediatas e 485 reservas para engenharia do petróleo, 101 vagas imediatas e 505 reservas para engenharia de produção e 158 vagas imediatas e 790 reservas para engenharia de equipamentos (mecânica).

Também há vagas para as áreas de transporte marítimo, engenharia de software, infraestrutura, processo de negócios, ciências de dados, administração, comércio e suprimento, geologia, geofísica, econômia e em engenharias ( ambiental, terminais e dutos, cívil, elétrica, inspeção, eletrônica, de processamento, de segurança de processo e naval).

O salário inicial para os contratados é de R $6.937,43, mas com remuneração mínima de R $11.716,82, devido aos benefícios, como plano de saúde, previdência complementar, garantias educacionais para dependentes, entre outros.