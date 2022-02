Concurso Telebrás: banca informa sobre locais de prova e protocolos contra covid

, organizadora do certame. A informação foi publicada no Diário Oficial da União e também no site da banca.

As provas discursivas contemplam somente os cargos de nível superior, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio.

A partir do dia 17/02, o candidato deve acessar a página do concurso, no site do Cebraspe, e fazer a consulta de forma individual, por meio do CPF do inscrito. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.

Provas

As avaliações objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).

As provas objetivas para os cargos de nível médio terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022, às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF).

Protocolos de segurança contra o coronavírus

Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas; permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas. A máscara poderá ser descartável, cirúrgica ou de tecido.

Haverá ainda a verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação;

Além disso, a Telebrás determina que seja obedecido o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros. Deve-se observar ainda o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;

As máscaras, bem como o álcool em gel 70%, deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos, que devem levar o material no dia da prova. O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos candidatos

O Cebraspe apenas disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

Outra exigência é manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;

Por fim, o texto recomenda que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

O candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está acometido pela Covid-19 não poderá realizá-las.

Concurso Telebrás 2022

O edital da Telebras busca preencher vagas efetivas e formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. O certame está sob responsabilidade do Cebraspe. Por ser uma sociedade de economia mista, o regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São nove vagas imediatas e 1.152 destinadas ao cadastro reserva.

O concurso terá três fases:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior;

avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

A prova objetiva terá 120 itens no estilo “certo ou errado”, sendo 50 itens para conhecimentos básicos e 70 itens para conhecimentos específicos.

Cargos e salários

Os ocupantes de cargos superior terão uma jornada de 40 horas semanais e um salário de R$ 8.766,57. Para os ocupantes de nível médio, a jornada de trabalho é a mesma e remuneração é de R$ 3.305,23. A maioria das vagas é para lotação em Brasília, com exceção de dois cargos, os quais podem ser lotados no Rio de Janeiro: engenheiro de telecomunicação e assistente técnico.