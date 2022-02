Aeronáutica publica quatro concursos com 146 vagas para tenentes

(foto: Aeronáutica/Divulgação) São mais de 140 vagas! O Comando da Aeronáutica publicou, nesta sexta-feira (11/2), quatro editais de concurso para diversas áreas. Ao todo, são ofertadas 146 oportunidades para profissionais de nível superior.





As chances são imediatas para as áreas de engenharia, medicina, farmácia e odontologia. As vagas são para âmbito nacional e os participantes devem possuir graduação em suas respectivas áreas de inscrição. Os aprovados ocuparão o cargo de primeiro-tenente, que tem como ganho inicial R$ 8.245 e chega até R$ 14.648,93 com as gratificações. O ingresso acontecerá em 2023.





O período de inscrições de todos os editais ficará aberto de 21 de fevereiro a 13 de março de 2022, no portal da FAB . Para participar, será necessário pagar uma taxa no valor de R$ 130.





Os candidatos passarão por oito fases de avaliação. São elas:





Prova Escrita

Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP)

Inspeção de Saúde (INSPSAU)

Exame de Aptidão Psicológica (EAP)

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF)

Prova Prático-Oral (PPO)

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC)

Validação Documental





As provas escritas estão previstas para 12 de junho e serão compostas por questões de múltipla escolha sobre gramática e interpretação de texto, conhecimentos especializados e redação. O exame será aplicado nas seguintes cidades:





Belém/PA;

Alcântara/MA;

São Luís/MA;

Recife/PE;

Jaboatão dos Guararapes/PE;

Fortaleza/CE;

Natal/RN;

Parnamirim/RN;

Salvador/BA;

Rio de Janeiro/RJ;

Belo Horizonte/MG;

Lagoa Santa/MG;

São Paulo/SP;

Guarulhos/SP;

Campo Grande/MS;

Porto Alegre/RS;

Canoa/RS;

Curitiba/PR;

Santa Maria/RS;

Brasília/DF; e

Manaus/AM.