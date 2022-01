Uber procura engenheiros: são mais de 70 vagas

Com cinco dias de duração, de 14 a 18 de fevereiro, o objetivo da Uber é atrair engenheiros de todo país (foto: Uber/Divulgação)



Com cinco dias de duração, de 14 a 18 de fevereiro, o objetivo do evento é atrair engenheiros de todo país. Se em 2014, quando iniciou suas atividades no Brasil, a Uber contava apenas com seis funcionários, hoje já emprega mais de mil pessoas em todo o país. Ao comemorar os três anos da abertura do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil , a Uber faz mais uma semana especial de recrutamento on-line.Com cinco dias de duração, de 14 a 18 de fevereiro, o objetivo do evento é atrair engenheiros de todo país.



Para participar da semana especial de recrutamento, o candidato deve se inscrever neste link (2nd Brazil Engineering Hiring Week). Após a inscrição, os recrutadores entrarão em contato para confirmar a participação e informar como serão as próximas etapas.







As funções estarão baseadas na nova sede da Uber no Brasil, o Este ano, o Centro de Tecnologia tem no total mais de 70 vagas disponíveis em posições como de engenharia backend e desenvolvimento mobile Android e IOS.As funções estarão baseadas na nova sede da Uber no Brasil, o Uber Campus , anunciado pela empresa em 2021 e seguirão uma política de trabalho híbrida, também elegível para modelo 100% remoto. Embora os times estejam localizados no Brasil, as ferramentas e os projetos aqui desenvolvidos são de aplicação global.





"A plataforma da Uber é usada por milhões de pessoas todos os dias, por isso, uma das características mais interessantes em trabalhar aqui é sentir o impacto imediato daquilo que realizamos e saber que a tecnologia que estamos desenvolvendo hoje está contribuindo para construir um futuro melhor para as pessoas e para as cidades", comenta Rafael Pereira, Head do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil.





Com mais de 20 mil funcionários no mundo, a Uber acredita que grandes problemas só podem ser resolvidos coletivamente, a partir de múltiplos pontos de vista. Por isso, a empresa busca criar um time diverso e multidisciplinar.





SOBRE O PROCESSO





O processo será feito 100% on-line e terá duas etapas antes do evento: entrevista com recrutador e o Pair Programming challenge, uma sessão de uma hora para resolução de problema algorítmico.



Os candidatos aprovados serão convidados para a fase final que contará com mais duas entrevistas para avaliação de habilidades técnicas como arquitetura, programação e resolução de problemas.



Entrevistadores de diferentes partes do mundo farão parte do processo, trazendo múltiplas visões de áreas e projetos. A resposta final será informada uma semana após o final da semana de recrutamento.