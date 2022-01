Oi tem 25 vagas abertas para segurança da informação

O processo seletivo é on-line e inclui análise de perfil (foto: Oi Renata Mello/Divulgação)



As posições são para trabalho 100% remoto e os candidatos podem ser de qualquer cidade do país.



O processo seletivo é 100% on-line e inclui análise de perfil, entrevistas com profissionais de RH e com gestores da Oi.





















A Oi está com 25 vagas abertas para cargos de analista a consultor executivo na área de segurança da informação.