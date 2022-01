Ministério Público de Pernambuco lança concurso para promotor de justiça

Novas 15 vagas imediatas para promotores de justiça foram abertas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O concurso visa contratar profissionais substitutos, com iniciais de R$ 30.404.42. Das vagas, quatro são reservadas a pessoas negras e duas a pessoas com deficiência.





As inscrições serão abertas no site da FCC em 28 de janeiro. Os profissionais poderão se inscrever até 21 de fevereiro, com pagamento de taxa no valor de R$ 295.





Inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda, doadores de sangue e/ou medula óssea, pessoas com deficiência e doadores de livros ao “Banco do Livro” de Pernambuco podem solicitar isenção da taxa até 1° de fevereiro.





Para participar, é necessário ter bacharelado em direito, além de ter, no mínimo, três anos de experiência com atividades jurídicas.





A primeira avaliação está marcada para 3 de abril, em Recife. A prova terá 100 questões sobre os seguintes conteúdos: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito de Execução Penal, Medicina Legal, Direito Civil, Direito Comercial, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Eleitoral, Direitos Difusos e Coletivos, Direito da Criança e do Adolescente, Legislação Institucional, Promoção da igualdade étnico-racial e legislação específica correspondente.





O concurso também contará com a aplicação de provas discursivas, previstas para 29 de maio, e prova oral de arguição.





A publicação do resultado final está prevista para 22 de novembro.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes