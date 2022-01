Empresa de tecnologia abre mais de 790 vagas em Belo Horizonte

É desejável que os candidatos tenham infraestrutura para atuar em home office (foto: Tumisu /Pixabay) empresa de contact center AeC abriu 797 vagas na unidade de Belo Horizonte. As oportunidades são para atendimento a uma instituição do setor financeiro. Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a vários benefícios como plano de saúde e plano odontológico.









Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e estar cursando o ensino superior. Os interessados devem se cadastrar no site . A primeira etapa do recrutamento será feita pela internet.

Há vagas tanto para trabalho presencial quanto para home office. A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção, por isso é desejável que os candidatos tenham infraestrutura para atuar em home office.





Os atendentes contratados que precisarem comparecer presencialmente na unidade, receberão máscaras de proteção individual e kit de higienização. A AeC reforça que respeita as recomendações de distanciamento e de prevenção à COVID-19 feitas pelas autoridades de saúde.





A AeC é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em relacionamento com clientes. Há 30 anos no mercado, desenvolve soluções customizadas de experiência do consumidor, servindo empresas de diversos segmentos, como nativas digitais, fintechs, setor financeiro, telecomunicações, serviços, varejo, seguros, energia e saúde. Atualmente, a AeC conta com mais de 37 mil colaboradores e é certificada pelo instituto Great Place to Work (GPTW).