IPE PREV RS prorroga inscrições de concurso público

(foto: Silvia Martins-IPREVRS/Divulgação)

As 72 vagas abertas são de Assistente em Previdência, Analista em Previdência, Perito e Auditor Médico. A remuneração chega a até R$6.581,90 (com as gratificações).



Os interessados devem fazer a inscrição no site do Instituto AOCP, organizador do certame. Para homologar a participação, o candidato deve quitar o boleto bancário referente à inscrição até a data do vencimento, também no dia 13. A taxa de inscrição custa R $10 ou R $80, dependendo do cargo.

Os pedidos de indeferimento de inscrição para participar do concurso do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, podem ser feitos em formulário próprio, disponível no site da banca, entre às 0h do dia 19 de janeiro de 2022 até às 23h59min do dia 20 de janeiro de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

A prova do concurso está marcada para fevereiro deste ano. Este é o primeiro concurso público do Rio Grande do Sul com cotas para indígenas e pessoas trans.