Concurso IBGE: prazo para inscrição é prorrogado

(foto: Acervo IBGE) comunicado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O concurso IBGE 2021 oferece 206 mil vagas para os níveis fundamental e médio.

À Agência Brasil, Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disse que a decisão de prorrogar o prazo foi tomada devido ao processo ter sido aberto em período de férias e festas de fim de ano, quando a população costuma viajar.

“Os alunos das universidades são parte do público que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles estão de férias neste momento. Além disso, muita gente está empregada com contratos temporários que expiram agora no final de dezembro, e vai começar a buscar novas oportunidades”, declarou Malheiros.

As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$ 1.700 para o agente supervisor e R$ 2.100 para o agente municipal e contam com auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, os aprovados também terão direito a auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, o aprovado pode definir seus horários de trabalho e a remuneração será proporcional à produção. A jornada recomendada é de, no mínimo, 25 horas, além da participação obrigatória no treinamento. O Censo 2020 oferece um simulador para que o candidato tenha uma estimativa de remuneração, de acordo com o município de atuação e o tempo dedicado ao trabalho. O contrato para esta vaga é de três meses.

Já a jornada de trabalho dos agentes será de 40 horas semanais, oito horas por dia. O contrato dos agentes terá duração de cinco meses.

Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.

Os interessados em participar da seleção de temporários para o IBGE devem se candidatar no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. Para homologar a inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e pagar a taxa de de R$ 57,50 (recenseadores) ou de R$ 60,50 (agentes), até o dia 25 de janeiro de 2022.