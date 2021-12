Inscrições abertas: Basedul-RS abre novo concurso público

(foto: Divulgação)

O extrato de edital do concurso do Badesul foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 23/12. A Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda. será a organizadora da seleção e as inscrições já estão abertas. Os concorrentes tem de hoje (23) até o dia 20 de janeiro para se inscreverem através do site . Para homologar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento do boleto gerado após o cadastro, no valor de R$ 211,22.