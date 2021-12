Concurso Telebras: Cebraspe divulga retificação do edital com vagas para o DF e RJ

(foto: Divulgação ) A banca Cebraspe divulgou uma retificação do concurso da Telebras. No documento, foi feita apenas uma mudança: o edital de abertura foi publicado com a expressão “processo seletivo público”, quando, na verdade, deveria ser “concurso público”. Os demais itens e subitens do edital permaneceram inalterados.

O edital foi publicado no dia 26 de novembro. A seleção busca preencher vagas efetivas e formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. O certame está sob responsabilidade do Cebraspe. Por ser uma sociedade de economia mista, o regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São nove vagas imediatas e 1.152 destinadas ao cadastro reserva.

O concurso terá três fases:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior;

avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.





A prova objetiva terá 120 itens no estilo “certo ou errado”, sendo 50 itens para conhecimentos básicos e 70 itens para conhecimentos específicos.

Cargos e salários

Os ocupantes de cargos superior terão uma jornada de 40 horas semanais e um salário de R$ 8.766,57. Para os ocupantes de nível médio, a jornada de trabalho é a mesma e remuneração é de R$ 3.305,23. A maioria das vagas é para lotação em Brasília, com exceção de dois cargos, os quais podem ser lotados no Rio de Janeiro: engenheiro de telecomunicação e assistente técnico.

Inscrições





As inscrições começam no dia 7 de dezembro e seguem até o dia 27 de dezembro. Para os cargos de nível superior, o valor é de R$97,00; para nível médio, R$70,00. As inscrições devem ser feitas por meio deste link. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 20 de janeiro.