Conselho de medicina veterinária do Mato Grosso do Sul lança concurso com 140 vagas

(foto: Reprodução/Facebook)

O Conselho Federal de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul lançou edital para preenchimento de 140 vagas. O certame oferece oportunidades para nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.217,45 e R$ 8.035,06, além dos benefícios. Os aprovados serão lotados em Mato Grosso do Sul. A seleção está sob a responsabilidade da banca Quadrix.