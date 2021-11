PMDF convoca mais candidatos aprovados em concurso de 2018

(foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (12/11), a convocação para entrega de documentos de mais candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), para diversas áreas, lançado em 2018.