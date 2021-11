MPDFT corrige provas discursivas de concurso para promotores

(foto: Freepik) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou, na manhã desta terça-feira (9/11), audiência pública para correção das provas discursivas da 2ª etapa do concurso para a carreira de promotor de justiça e divulgação das respectivas notas.





Para garantir segurança ao concurso, o MPDFT informou que os cadernos de respostas das provas discursivas foram numerados e, antes da correção, os dados pessoais do candidato foram separados do caderno de respostas. “Esse procedimento garante que o examinador responsável pela correção da prova desconheça a identidade dos candidatos que concorrem ao cargo”, afirmou o Ministério.





A audiência pública foi iniciada às 9h, na sede do Ministério, em Brasília. No decorrer do evento, serão publicados parciais dos resultados das provas no site do concurso e nas redes sociais do MPDFT.





O resultado provisório oficial será publicado dia 10 de novembro, no site da instituição. Os candidatos que alcançarem nota mínima de 60 pontos em cada grupo do exame serão convocados para inscrição definitiva e para o restante das etapas do certame. A prova oral está prevista para ocorrer de 22 a 25 de fevereiro de 2022.





O concurso

A seleção será para formação de cadastro de reserva na carreira de promotor adjunto. Profissionais da área recebem salário bruto de R$ 32.004,65. Para se inscrever, foi requisitado ensino superior completo em Direito e, no mínimo, três anos de experiência com atividade jurídica.





O concurso conta com provas escritas, orais e de títulos. As provas objetivas foram aplicadas em 4 de julho. Já a discursiva tem previsão para setembro e a oral para 22 de fevereiro. Veja aqui os detalhes!

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes