IFRJ suspende concurso com mais de 50 vagas

(foto: IFRJ/Divulgação)

O concurso público com 53 vagas para o quadro de apoio do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) foi suspenso temporariamente por prazo indeterminado considerando "as ocorrências recentes em relação ao certame, necessidade de ajustes no cronograma e a preservação do interesse público". As inscrições foram aceitas até 22 de agosto e, segundo o Instituto, um novo cronograma será divulgado oportunamente.

O edital oferece 53 vagas imediatas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, com ganhos mensais de até R$ 4.638,66. Clique aqui para saber a divisão dos cargos!

Após contratados, os profissionais irão atuar em jornada de 40 horas semanais e serão lotados em diversas cidades do Rio de Janeiro. Além do vencimento-base, os servidores terão direito a auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde e auxílio-alimentação.

O concurso público é composto por prova objetiva e avaliação de títulos. O exame será aplicado no período matutino e terá 50 questões distribuídas entre língua portuguesa, legislação ética e conhecimentos específicos da área concorrida.