Abin reabre prazo para matrícula em Curso de Formação de Inteligência

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O diretor de gestão de pessoal da Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República reabriu o prazo para a matrícula no Curso de Formação em Inteligência (CFI). O curso é para a terceira turma, referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência, de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras da agência.

A matrícula deverá ser feita, exclusivamente, na página de acompanhamento da banca, no período das 10 horas às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de outubro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). Caso, ao término do prazo, o candidato não tenha efetivado a matrícula, outro candidato será convocado, uma única vez, no dia 8 de outubro, para a efetivação de matrícula. O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até o dia 6 de outubro estará eliminado do concurso.

Além disso, foi reaberto também o prazo para a atualização da ficha de informações pessoais (FIP). Para isso, os candidatos convocados para o CFI devem acessar este link e atualizar a FIP.