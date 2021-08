Ministério da Saúde convoca candidatos de seleção para avaliação de capacidade laborativa

(foto: Ministério da Saúde/Divulgação) O Ministério da Saúde convoca os candidatos do processo seletivo simplificado com 4.117 vagas para a realização de avaliação de capacidade laborativa. Os candidatos convocados deverão comparecer na data, horário e local indicados no edital publicado no DOU.





Os candidatos convocados deverão comparecer para a avaliação da capacidade laborativa com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário fixado e deverão portar a identidade original e válida. O inscrito deverá providenciar, às suas expensas, os exames médicos constantes no edital, assim como os exames complementares que venham a ser solicitados pela junta médica.





Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de comparecer à avaliação da capacidade laborativa, comparecer sem o documento de identificação original ou sem os exames médicos, não for considerado apto pela junta médica e prestar informações falsas.





A seleção

Aberta em 2020, a seleção para temporários do Ministério da Saúde é para 4.117 vagas. As oportunidades são para as áreas de medicina, enfermagem, técnico de enfermagem, atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico.





Após aprovados, os candidatos irão exercer jornadas de trabalho de 24h a 40 horas semanais, a depender do cargo. As remunerações também irão variar de R$ 1.700 a R$ 11 mil. As lotações ficarão a critério do Ministério do Rio de Janeiro. Confira os detalhes.