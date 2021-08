Unesco abre novo edital de projeto para temporários

(foto: Depositphotos) A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu um novo projeto para profissionais temporários de nível superior. O edital oferece uma vaga para a área de sistemas de informação.





É obrigatório diploma de graduação, reconhecido pelo MEC, em Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante envio de currículo padrão para o e-mail prodoc@mctic.gov.br, até 30 de agosto. No assunto, o interessado deve informar o número do edital e o nome do perfil. Serão aceitos apenas currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





A seleção será composta por análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer