Até R$ 7,7 mil: Polícia Militar da Paraíba lança edital para oficiais

(foto: PMPB/Divulgação) Publicado! O novo edital de abertura do concurso público da Polícia Militar da Paraíba (PMPB) oferece 30 vagas imediatas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). A carreira exige nível superior em qualquer área e os ganhos iniciais são de R$ 7.791,20 após a graduação do curso.





Além do nível de escolaridade, os inscritos devem ter idade entre 18 e 32 anos e altura mínima de 1.65 para homens e 1.60 para mulheres. Do quantitativo total, 25 vagas são para o sexo masculino, enquanto as outras cinco são destinadas ao feminino.





Durante o curso de formação, o profissional irá receber remuneração mensal no valor de R$ 3.124,23. Ao concluir o curso com sucesso, o servidor receberá R4 7,7 mil para atuar como 2° tenente, que possui carga horária de 40 horas semanais.





Inscrições em agosto

O período de inscrições será aberto a partir das 16h de 2 agosto, no site da banca organizadora Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições poderão ser realizadas até 30 de agosto, às 16h. Há taxa de participação no valor de R$ 100.





A isenção da taxa poderá ser solicitada por doadores de sangue, medula óssea ou leite materno até 4 de agosto, pelo portal de inscrições.





Cinco fases

O concurso irá contar com cinco etapas avaliativas: exame intelectual, com provas objetivas de múltipla escolha; exame psicológico; exame de saúde; Teste de Aptidão Física (TAF); e avaliação social.





As provas objetivas estão previstas para 31 de outubro, das 13h15 às 17h15. A avaliação será composta por 80 questões distribuídas entre conhecimentos gerais, jurídicos e de administração. A aplicação será em João Pessoa, Campina Grande e Patos.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer