Marinha retifica cronograma de concurso para capelães

(foto: Marinha/Divulgação) Atenção, inscritos! O edital de abertura do concurso público para o Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar da Marinha em 2021 (CPCapNav/2021) foi retificado! A alteração foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15/7) e define novas datas no cronograma.





A retificação prevê a data de três etapas:

20/06/2022: concentração dos candidatos titulares, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), para o início do Período de Adaptação

20/06/2022 a 03/07/2022: Período de Adaptação

01/07/2022: data limite para a convocação dos candidatos reservas





O concurso

É ofertada uma vaga ao cargo de sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. O profissional irá desempenhar atividades de apoio técnico e gerenciais e, durante o CFO, receberá remuneração de R$ 9.070,60. Além do soldo, o profissional terá direito à alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.





Para se inscrever, é necessário ser do sexo masculino; ter idade entre 30 a 40 anos; possuir, pelo menos, três anos no exercício de atividades pastorais na Igreja Católica Apostólica Romana; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; ter concluído ou estar em fase conclusão do Curso de formação teológica de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião; e ter altura mínima de 1,54m.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Marinha de 19 de julho até às 23h59 de 31 de julho. Há pagamento de taxa de participação no valor de R$ 130.

Como método de seleção, o concurso contará com provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, avaliação psicológica, verificação documental e procedimento de heteroidentificação. Confira todos os detalhes aqui!

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer