Vagas em projetos! Unesco contrata profissional com graduação em Direito

A seleção contará com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





Os contratos de trabalho terão duração de 9 a 11 meses, com diferentes jornadas de trabalho.

A Unesco está buscando a contratação de um profissional com graduação em Direito. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12/7).Os interessados devem enviar currículo atpe 16 de julho, no endereço SAUS Quadra 05, Lote 06, Bloco H, Protocolo do IBICT, CEP: 70070-912 - Brasília/DF.Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.