Inscrições abertas! Governo do Goiás oferece mais de 13.000 vagas

(foto: Divulgação) As inscrições para o novo processo seletivo da Escola de Governo já estão abertas. A seleção visa contratar temporariamente professores para o banco de habilitados do Estado de Goiás. Os interessados terão até o dia 19 de julho para se inscrever por meio do portal de seleções de Goiás . A taxa de participação é de R$ 20.

Na prática, o processo seletivo irá criar um banco de habilitados com mais de 13 mil vagas de professores temporários para atuação em 22 áreas de ensino: administração pública, artes, biologia, educação física, ensino religioso, história, letras espanhol, filosofia, física, geografia, análise de sistemas, ciência da computação, desenvolvimento de software, engenharia da computação, gestão da informação, informática, processamento de dados, rede de computadores, libras, pedagogia bilíngue, letras inglês, letras, matemática, química, ciências sociais e sociologia.

Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional. Se aprovados, serão lotados em uma das escolas de Unidades Educacionais situadas nas Coordenações Regionais de Educação e municípios goianos.

Caberá aos profissionais admitidos participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola/comunidade; elaborar planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica; elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou o sistema de ensino estadual; entre outras atribuições.

Com remuneração mensal entre R$ 1.219,05 e R$ 2.887,50, a previsão é a de que as convocações sejam realizadas até 2025, conforme necessidade de cada município e de acordo com as indicações presentes no edital retificado.