Marinha altera local de inspeção de saúde do concurso para praças

(foto: Marinha/Divulgação) O concurso público do quadro técnico de praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA), aberto em 2020 pela Marinha, teve nova retificação publicada. De acordo com o documento, divulgado no Diário Oficial da União, o local da inspeção de saúde foi modificado.





Veja a alteração

Onde se lê:

ANEXO VIII - INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

i) Câmara Hiperbárica

Teste de pressão a 2,8 ATA; o candidato deve ser capaz de equilibrar a pressão equivalente a 60 pés (18 metros) de profundidade nos ouvidos e seios da face. Realizado no CIAMA.





Leia-se:

ANEXO VIII - INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

i) Câmara Hiperbárica

Teste de pressão a 2,8 ATA; o candidato deve ser capaz de equilibrar a pressão equivalente a 60 pés (18 metros) de profundidade nos ouvidos e seios da face. Realizado na Base Almirante Castro e Silva (BACS).





O concurso

O documento visa preencher 29 vagas de nível técnico no quadro técnico de praças da CP-QTPA. Dentre as oportunidades, 13 vagas são para ingressar na área técnica de eletroeletrônica — constituída pelas subáreas de comunicações interiores e eletricidade. As outras 16 oportunidades são para a área de mecânica, que é dividida entre máquinas e motores.





O concurso é apenas para homens, com pré-requisito de idade entre 18 e 25 anos, além de nível técnico na área a ser seguida. As inscrições foram realizada entre agosto e outubro de 2020.





A seleção conta com uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais por área técnica e redação, de caráter classificatório e eliminatório; além das seguintes análises classificatórias: verificação de dados biográficos, câmara hiperbárica, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso (natação e corrida), avaliação psicológica e verificação de documentos. Veja mais!

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer