Agência Espacial Brasileira abre nova seleção para consultores técnicos

Foi publicado, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30/6), um novo edital para a seleção de consultores técnicos na Agência Espacial Brasileira (AEB) e no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O edital oferece uma vaga para o cargo de consultor especializado na modalidade pessoa física, função voltada à administração de ambiente de virtualização, sistemas operacionais, aplicações e ambiente de salvaguarda de dados.

Para participar da seleção, é pré-requisito possuir graduação em sistemas de informação, ciência da computação, tecnólogo em redes, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas ou cursos correlatos.

As inscrições são gratuitas e serão aceitas até 4 de julho no site da AEB . Os interessados deverão enviar o formulário de inscrição e o currículo conforme orientações disponíveis no edital . Pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao e-mail prodoc@aeb.gov.br.