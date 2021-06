Uberlândia contrata profissionais temporários de nível fundamental

(foto: Depositphotos) Um novo processo seletivo com 13 vagas imediatas foi aberto pela Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais. As oportunidades são para profissionais de nível fundamental.





As vagas são para as funções de bombeiro hidráulico, pintor predial e eletricista predial. Além das chances imediatas, o edital conta também com formação de cadastro de reserva. Os profissionais serão contratados temporariamente e receberão remuneração de R$ 1.403,07 para jornada semanal de 30 horas.





As inscrições, abertas nesta quarta-feira (23/6), serão aceitas até às 17h do dia 6 de julho, pelo site da Prefeitura. Os inscritos serão avaliados por meio de análise de currículos, experiência profissional e realização de entrevista.





A validade da seleção é de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Confira aqui o edital na íntegra!

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer