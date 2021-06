Localiza seleciona 60 desenvolvedores de BH e Recife para formação gratuita

Para os cursos, inscrições vão até o dia 6 de julho. E para o estágio, até 28 de junho (foto: Localiza/Divulgação)



A Localiza abriu, esta semana, 60 vagas para cursos gratuitos de programação em .Net e Kotlin. Podem se candidatar pessoas desenvolvedoras com um ano ou mais de experiência que tenham disponibilidade para atuar em Belo Horizonte ou Recife.

inscrever no site



A iniciativa integra o programa #MeuFuturoÉTech, realizado pela Localiza, que promove capacitações para desenvolvimento de competências do futuro em profissionais de todo Brasil. Os interessados podem se inscrever no site https://conteudo.sharerh.com/meu-futuro-e-tech-localizalabs até o dia 6 de julho.





O processo seletivo conta com provas de afinidades com valores da Localiza, além de conhecimento técnico na linguagem escolhida pelos candidatos e candidatas.



As aprovações serão anunciadas no início de julho, quando também começam as aulas, que serão 100% on-line. Com professores experientes da consultoria Share RH, as duas capacitações prepararão os profissionais para o mercado de trabalho como pessoas desenvolvedoras juniores e durarão cerca de um mês, com conclusão prevista para agosto.





"Por meio do programa #MeuFuturoÉTech, temos investido com frequência em iniciativas de formação de pessoas desenvolvedoras do mercado para que consigamos ter conosco profissionais comprometidos com nosso propósito e que compartilham dos mesmos valores da Companhia", comenta André Petenussi, CTO da Localiza.



Os alunos e alunas participarão de fóruns com profissionais do Localiza Labs, referências em inovação, e de discussões atuais sobre as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado.





Programa de Estágio





até o dia 28 de junho, as inscrições para o Programa de Estágio da Localiza, que conta com vagas dedicadas ao Localiza Labs. É preciso que os interessados tenham previsão de formação de agosto de 22 até agosto de 2023 e disponibilidade para estagiar em Belo Horizonte.



Alunos de qualquer graduação podem participar do processo seletivo, que é 100% on-line, e o inglês não é obrigatório. Para os futuros estagiários do laboratório de tecnologia da Companhia, há a possibilidade também para candidatura de estudantes de cursos técnicos.



As inscrições podem ser feitas no site https://www.estagiolocaliza.com.br





Laboratório de oportunidades





As pessoas contratadas pela Localiza irão integrar um dos mais de 80 squads do Localiza Labs, em um ambiente colaborativo, inclusivo, criativo e conectado à mais alta tecnologia. Terão oportunidade, ainda, de participar da criação de soluções que irão contribuir para melhorar a mobilidade de toda sociedade.



São fruto da contribuição do laboratório de tecnologia, por exemplo, inovações como o Localiza Meoo, carro por assinatura da Companhia, e o Localiza FAST, aluguel 100% digital que possibilita ao cliente abrir o carro pelo aplicativo, sem precisar ter contato com ninguém.



"Para construir o futuro da mobilidade sustentável, estamos ampliando o nosso time do Localiza Labs que tem como missão criar inovações em colaboração com todas as áreas do negócio e gerar valor para todos os nossos clientes, colaboradores e sociedade em geral", conclui Petenussi.