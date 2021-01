Exército abre seleção com salários de até R$ 10,8 mil

As chances são para formação de cadastro reserva para: Engenheiro Civil, com experiência em ferrovia; Chefe de campo de Terraplenagem; Técnico de Laboratório de solos; Motorista CNH Categoria D; Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Motoniveladora; e Operador de Recicladora.



Os aprovados serão lotados em Santa Maria da Vitória e Correntinha, na Bahia.

Inscrições e etapas

Interessados podem se inscrever mediante entrega da documentação prescrita no edital e ficha de inscrição presente no site do 1º Grupamento de Engenharia A inscrição presencial será realizada no período de 24 de fevereiro a 9 de março de 2021, nas cidades de Barreiras-BA, Vitória da Conquista-BA e Montes Claros-MG. A taxa é de R$ 45.