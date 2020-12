Chance de trabalho, ainda em 2020, pode estar nas pequenas empresas

Site do Cebrac Empregos tem 5 mil vagas abertas em PMEs (foto: Cebrac/Divulgação)



Segundo análise feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o saldo de vagas das micro e pequenas empresas foram 76% e 66% maiores que as médias e grandes, respectivamente. Considerando o acumulado dos meses, foram gerados 443 mil empregos nos meses de julho, agosto e setembro pelas PME’s, enquanto as maiores criaram 245 mil vagas no mesmo período.





A maioria das pequenas e médias empresas investiram em tecnologia, desde os serviços mais básicos até os mais complexos estão mais automatizados.



Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 97 milhões de empregos serão criados em setores de tecnologia, como criação de conteúdo e inteligência artificial. Ainda segundo o relatório, em cinco anos metade das pessoas do mundo terão que se qualificar digitalmente e desenvolver as chamadas Soft Skills (Habilidades Emocionais).





O lifelong learning, ou seja, o aprendizado constante, é uma tendência que já existia, porém que ficou ainda mais relevante com a pandemia. Ou seja, mesmo quem está empregado precisa estar em constante atualização e verificando as tendências do mercado.





Para Jefferson Vendrametto, diretor de relações institucionais do Cebrac, rede que tem 90 polos no Brasil e que tem cursos voltados para as áreas da tecnologia, "analisando os setores de empregabilidade, o Cebrac inova seus cursos para se ajustar a estas novas oportunidades, capacitando os profissionais para preencherem essas vagas com as habilidades que mais são necessárias".





Além dos cursos, a rede disponibiliza a todos o site do Cebrac Empregos, que tem vagas em empresas parceiras. São mais de 10 mil empresas cadastradas e 5 mil vagas em aberto.



"Estendemos nossas ações a toda a comunidade, e por isso os pais dos estudantes também podem se cadastrar e pleitear uma vaga. Mais de 17 mil candidatos já foram encaminhados para entrevistas de empregos. Todas as nossas unidades têm um relacionamento estreito com as empresas locais, e somos por mais de 25 anos, líder no mercado de cursos profissionalizantes"", finaliza Jefferson Vendrametto.







Para verificar as vagas disponibilizadas pelo Cebrac Empregos, clique aqui: http://www.cebracempregos.com.br/