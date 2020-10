Ministério Público do Trabalho convoca para provas discursivas de concurso

Os deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o início das provas, munidos do documento original de identidade, que deverá conter foto recente e sua assinatura, bem como de caneta esferográfica transparente de tinta indelével, nas cores azul ou preta.





Prova discursiva Dia 10/10/2020 - turno vespertino Horário da Prova: 14h às 19h Fechamento dos portões: 13h30 Prova prática Dia 11/10/2020 - turno vespertino Horário da Prova: 14h às 19h (quatorze às dezenove horas - horário de Brasília) Fechamento dos portões: 13h30 Os portões de acesso serão abertos com antecedência mínima de uma hora do início da realização da prova e os portões serão fechados 30 minutos antes do horário do início das provas. Veja:

Medidas contra a covid-19 Os candidatos terão acesso às unidades de prova somente após a verificação da temperatura corporal por termômetro digital de testa ou punho, sem contato físico.



É obrigatório o acesso às unidades de prova fazendo uso de máscaras, de

maneira adequada, cobrindo nariz e boca. Serão fornecidas pelo Ministério Público do Trabalho máscaras do tipo cirúrgicas que deverão ser trocadas a cada 2 (duas) horas, cabendo ao fiscal de prova avisar aos presentes os momentos de troca.

O concurso 21º concurso público para procuradores foi lançado pelo MPT em novembro. Podem concorrer candidatos com formação em direito e que comprovem o mínimo de três anos de exercício de atividade jurídica. O salário inicial de procurador do Trabalho é de R$ 33.689,11.

O concurso destina-se ao preenchimento de quatro cargos vagos nas Procuradorias Regionais do Trabalho da 3ª Região - Belo Horizonte/MG, da 9ª Região - Curitiba/PR, da 10ª Região - Brasília/DF e da 18ª Região - Goiânia/GO e das vagas que surgirem no prazo de validade da seleção, que é de dois anos, prorrogável por igual período.