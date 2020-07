Uma saída para empreendedores diante da pandemia

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )

O último boletim quadrimestral mapa das empresas, do Ministério da Economia, revela que a atividade empreendedora voltou a crescer no Brasil. Milhares deveem na abertura de umpróprio a saída para a crise causada pela pandemia do coronavírus.Foram264 mil empresas em junho, cerca de 61 mil a mais em comparação com o mês anterior. Com criatividade, muitos brasileiros se dedicam à abertura demas esbarram em desafios. Um deles é como prospectaratividade que demanda tempo e. Sem venda nada acontece.Uma saída pode ser ada tarefa de prospecção de clientes. É procurar uma empresa apta a prestar este tipo de serviço, repassar informações sobre sua história, cases, negócio."Qual mercado,e localidade quer atuar? A partir da coleta desses dados, monta-se um discurso assertivo e começa uma espécie de call center de, explica a engenheira de produção e especialista em planejamento estratégico, Noélle de Melo, CEO da PlanPlus Consultoria, que atua com prospecção ativa em todo o país.Em seguida, explica a especialista, é feita umacom profissionais preparados e envolvidos no processo, quepara o cliente. Depois disso, o empreendedor marca reunião virtual ou presencial com os interessados.