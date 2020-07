IFB lança dois editais de nível superior; salários até R$ 5,8 mil

Sede IFB Brasília (foto: Divulgação/IFB Governo Federal ) O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com dois editais de processo seletivo simplificado abertos. São oferecidas duas vagas para professores temporários substitutos nas áreas de administração e contabilidade. De acordo com os documentos das seleções, as remunerações variam de R$ 3.130,85, para graduados, a R$ 5.831,21, para doutores, valores corresposndentes a 40 horas de trabalho por semana.





A duração prevista do contrato é de seis meses, mas, a critperio da Administração do IFB, esse período poderá ser prorrogado pelo mesmo período, a menos que não ultrapasse 24 meses.





Quem se interessar deverá se inscrever de 27 de julho a 3 de agosto, por meio de preenchimento de formulário eletrônico, que pode ser acessado aqui para vaga de administração e aqui para contabilidade. O edital não menciona pagamento de taxa de participação.





Os candidatos serão submetidos a análise curricular e prova de desempenho didático com arguição (prevista para 14 de agosto), ambas de caráter classificatório e eliminatório.





Além da remuneração, o candidato aprovado ainda terá direito a auxílio alimentação de R$ 458 e auxílio pré-escolar para dependentes até seis anos de idade.





Os aprovados serão lotados no campus Brasília, mas, degundo o edital, a critério da Administração, a lista de candidatos aprovados no certame poderá ser aproveitada para a contratação de professor substituto em outro campus do IFB.



O resultado final das seleções deverá ser divulgado em 20 de agosto. A seleção será válida por 24 meses.









Temas para prova didática

Administração

1-Principais teorias da Administração

2-Comportamento e perfil empreendedor

3-Composto de marketing

4-Ferramentas do planejamento estratégico

5-Gerenciamento da cadeia de suprimentos

6-Modelos de administração pública no Brasil

7-Clima e culturaorganizacional

8-Estruturas organizacionais





Contabilidade

1. Contabilidade Geral

1.1 Evolução Histórica do Ensino da Contabilidade no Brasil;

1.2 Fundamentos, Princípios e Convenções Contábeis;

1.3 Regime de Competência e Regime de Caixa;

1.4 Demonstrativos Contábeis;

1.5 Análise dos Demonstrativos Contábeis;

2. Contabilidade de Custos 1

2.1 Terminologia e Propósitos de Custos. Gastos: Custos, Despesas e Investimentos;

2.2 Classificação e Comportamento dos Custos;

2.3 Sistemas e Métodos de Custeamento: Custeio por Absorção, Custeio Variável e Custeio Baseado em Atividades (ABC);





3. Contabilidade Gerencial

3.1 Relação Custo x Volume x Lucro;

3.2 Margem de Contribuição e Margem de Segurança;

3.3 Precificação.





4.Contabilidade Aplicada ao Setor Público

4.1Aspectos conceituais: definição, características, objetos, campo de aplicação, regime e fundamentos legais, normas aplicáveis;

4.2 Plano de contas aplicado ao setor público;

4.3 Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público;

4.4 Convergência com as normas internacionais aplicadas ao setor público.





5. Orçamento Público

5.1 Aspectos Introdutórios: conceitos, princípios, caráter autorizativo do orçamento no Brasil;

5.2 Receita Pública;

5.3 Despesa Pública;