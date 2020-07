Iamspe abre concurso com 26 vagas e salários de até 4,4 mil

Um novo edital de abertura de concurso público foi aberto pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe), no Diário Oficial do estado neste fim de semana. São, ao todo, 26 vagas, sendo 25 para médico I e uma para cirurgião dentista.



As especialidades do posto de médico são: psiquiatria (4), oncologia clínica (4), hematologia (1), neurologia pediátrica (1), cuidados paliativos (1), ginecologia (1), ginecologia - obstetrícia (1), gastrocirurgia (3), cirurgia cabeça e pescoço (1), anatomia patológica (4), hemodinâmica - vascular intervencionista (2), hemoterapia (1) e radioterapia (1). Já para o cargo de cirurgião dentista, a vaga é para especialista na área de bucomaxilo.



Os salários variam de R$ 2.658,14 e R$ 4.476,37, para carga horária de trabalho de 20 horas semanais, além de cesta básica, vale-alimentação ou refeição (R$ 300), vale-transporte, e também assistência médica e odontológica.



As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (13/7) e assim seguem até 14 de agosto, de forma presencial, em dias úteis, das 8h às 18h, no Núcleo de Planejamento, Seleção e Movimentação de Recursos Humanos, 4º andar (Avenida Ibirapuera, número 981, Indianópolis, São Paulo/SP). A taxa custa R$ 91,11.



Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, em 13 de setembro, com questões sobre interpretação de texto - língua portuguesa, noções de administração pública, noções de informática e conhecimentos específicos. Haverá ainda avaliação de títulos.



O edital de abertura pode ser conferido a partir da página 156, aqui.