Operadora de plano de saúde tem várias vagas para Belo Horizonte

A Vitallis, operadora de planos de saúde pertencente ao Grupo Keralty, está com vagas de emprego para Belo Horizonte, para os cargos de enfermeiro unidade de internação, enfermeiro CTI, fisioterapeuta, médico da família, auxiliar de farmácia e atendente (exclusivo PDC).



Veja os detalhes sobre cada vaga e links:

Vaga: enfermeiro unidade de internação





Atividades: atuar diretamente no setor de unidade de internação, clínico e cirúrgico, supervisionando a equipe de enfermagem e secretários. Supervisionar e acompanhar equipe de técnicos de enfermagem e enfermeiros assistenciais da clínica cirúrgica e da clínica médica. Administrar a equipe quanto a assuntos administrativos como DP, RH e SESMT. Analisar e solicitar compra de materiais e equipamentos para o setor. Elaborar e treinar os colaboradores quanto a POP`s, PRS e protocolos. Fazer dados estatísticos referente a unidade de internação.





Requisitos: necessária experiência no setor de unidade de internação clínica e cirúrgica. Coren Ativo. Desejável pós-graduação em qualidade e/ou gestão em saúde.





Local de trabalho: Barreiro e Centro





Vaga: enfermeiro CTI



Atividades: fazer procedimentos com os pacientes. Apresentar ao médico avaliação clínica do paciente. Orientar equipe de técnicos de enfermagem quanto a procedimentos, uso de medicamentos e cuidados em geral ao paciente. Gerenciar material médico hospitalar. Prestar assistência de urgência ao paciente.



Requisitos: superior completo em Enfermagem. Coren ativo. Experiência em CTI.



Local de trabalho: Barreiro e Centro





Vaga: fisioterapeuta



Atividades: atendimento aos pacientes internados, bem como ajuste de ventilação invasiva e não invasiva. Auxilio em PCR. Fixação de próteses endotraqueais. Atendimento em pós-operatórios imediatos. Higiene brônquica. Cinesioterapia. Mobilização precoce e demais atividades do fisioterapeuta respiratório/intensivista.



Requisitos: pós-graduação em terapia intensiva ou residência. Terboa experiência.



Local de trabalho: Barreiro

Vaga: médico da família



Atividades: avaliar, acompanhar e tratar pacientes das diversas clínicas. Fazer visitas domiciliares para assistência. Efetuar exames médicos. Emitir diagnósticos. Prescrever medicamentos e fazer outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades. Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego. Fazerr pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades.





Requisitos: necessário RQE na especialidade de medicina da família. Necessário certificação/assinatura digital para realização de teleconsulta. Desejável experiência na função.





Local de trabalho: Barreiro









Vaga: auxiliar de farmácia





Atividades: receber mercadoria na farmácia e almoxarifado. Fracionar e etiquetar medicamentos e materiais. Transferir materiais e medicamentos. Controlar vencimentos dos medicamentos e realizar atendimento setorial. Efetuar a dispensa de medicamentos, psicofármacos e materiais de forma organizada. Efetuar a escrituração e controle de medicamentos. Efetuar a identificação com o nome do medicamento, do paciente, leito, setor, dosagem/quantidade e via de administração.





Requisitos: ensino médio completo. Desejável estar cursando graduação em farmácia. Experiência na área será um diferencial.



Local de trabalho: Barreiro e Centro









Vaga: atendente (exclusivo PDC)



Atividades: fazer a autorização de atendimento em internação, exames ou consultas. Realizar o atendimento. Entregar laudos para os pacientes. Fazer a transferência de paciente. Encaminhar os pacientes para os consultórios. Lidar com o recebimento de atendimentos particulares. Preencher o livro de ocorrência do plantão.



Requisitos: ensino médio completo.





Local de trabalho: Barreiro e Centro