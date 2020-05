Cebrac libera cursos on-line gratuitos em áreas de qualificação em alta na pandemia

Além dos cursos gratuitos, jovens e adultos são encaminhados para possíveis vagas por meio da Agência Cebrac Empregos (foto: Cebrac/Divulgação )



O Centro Brasileiro de Cursos (cebrac) libera cursos on-line gratuitos para estudantes da rede pública e privada, microempreendedores e pessoas que buscam uma colocação depois de perderem os empregos por causa da pandemia do novo coronavírus. para estudantes da rede pública e privada, microempreendedores e pessoas que buscam uma colocação depois de perderem os empregos por causa da pandemia do novo coronavírus.





O foco da formação e o compatilhamento de conhecimento se concentram em três áreas da Qualificação Imediata (QI) que estão em alta neste momento de enfrentamento do COVID-19.





De acordo com o Ministério da Economia, devido a pandemia do novo coronavírus, cerca de 1 milhão de brasileiros perderam os seus empregos entre o período da primeira semana de março e a primeira quinzena de Abril. Um aumento de 150 mil em relação ao mesmo período do ano passado.



Neste universo, as Pequenas e Médias empresas (PMEs) são responsáveis por empregar 52% dos trabalhadores com carteira assinada e só elas tiveram um impacto de 117 mil lojas fechadas pela quarentena (medida necessária para conter a disseminação do vírus).



Além das PMEs, outra categoria afetada foi o Microempreendedor Individual (MEI) que pode empregar até uma pessoa: 40,7% das atividades dos MEIs tiveram de ser interrompidas. Ou seja: renda interrompida para milhares de famílias. Estes últimos dados são do relatório do Google referentes ao período de março e abril.





Diante do isolamento necessário para que o sistema de saúde não entre em colapso, muitos brasileiros precisam conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho dentro de casa.



"Muitas empresas estão contratando e os testes são on-line. Logo, é um desafio maior para o candidato conseguir a vaga. Afinal, ele tem que mostrar um bom desenvolvimento por meio de vídeos e textos (testes) feitos de forma on-line. O que exige um comportamento alinhado as técnicas/experiências exigidas para a vaga disputada", explica Rogério Silva, diretor geral do Cebrac e idealizador do projeto Qualificação Imediata Gratuita.





Para auxiliar microempreendedores que precisam se reinventar neste período e mais de 1 milhão de pessoas desempregadas devido ao COVID-19, o Cebrac disponibiliza desde 18 de maio três cursos que estão em alta no mercado de trabalho.



Além dos cursos gratuitos, jovens e adultos, são encaminhados para oportunidades de emprego por meio da agência Cebrac Empregos.



As três áreas com alta demanda:





• Desenvolvedor web





Além dos conteúdos técnicos, neste curso são passados detalhes das vagas que o mercado de tecnologia está demandando. O conteúdo pedagógico contempla criação de app, games e e-commerce e, além disso, planejamento da carreira (importante neste setor de TI e para conseguir ir bem na entrevista on-line).



Os estudantes são encaminhados para oportunidades de postos de trabalho pela agência Cebrac Empregos.



Para se ter ideia da importância desses profissionais: 54% dos brasileiros usam o celular como principal device para internet, e as buscas de como fazer compras on-line aumentou 198% em março, no Brasil (Dados do relatório do Google- Março/2020).



Os estudantes são encaminhados para oportunidades de postos de trabalho pela agência Cebrac Empregos.

Para se ter ideia da importância desses profissionais: 54% dos brasileiros usam o celular como principal device para internet, e as buscas de como fazer compras on-line aumentou 198% em março, no Brasil (Dados do relatório do Google- Março/2020).

Link do curso de Qualificação Gratuito de Tecnologia, acesse: http://cebrac.com.br/qi/tecnologia/





• Atendente de farmácia





Outro setor que aumentou a procura por profissionais, neste período de pandemia, foram as rede de drogaria. Só no Brasil são mais de 70 mil farmácias, de acordo com o último estudo divulgado pela IMS Health.



A agência do Cebrac empregos já encaminhou mais de 5 mil jovens para vagas em farmácias de todo o Brasil.



No curso, gratuito, o aluno já sai com o seu certificado digital e pode angariar colocações como atendente nas drogarias. Também são ensinados técnicas para cuidador de pessoas e idosos com instrução de primeiros socorros.





Link do curso: http://cebrac.com.br/qi/saude/





• Gerenciamento de logística





65% dos indivíduos estão trabalhando e estudando 100% de casa. Ou seja, a maioria demandam produtos e serviços de forma remota.



A logística ganha ainda mais força devido a este novo hábito de consumo e de vida. O rodízio de carros nas grandes capitais também tornam a carreira ainda mais desafiadora. Por isso, a demanda por técnicos da área cresceu.



No curso são ensinados controle de custos, gestão de estoque, entre outros conhecimentos técnicos. Os jovens também são direcionados a possíveis vagas.



Segundo o último relatório do Google que apresenta o comportamento dos brasileiros nesta pandemia: 65% dos indivíduos estão trabalhando e estudando 100% de casa. Ou seja, a maioria demandam produtos e serviços de forma remota.

Link do curso: acesse http://cebrac.com.br/qi/logistica/





saber mais sobre os cursos gratuitos e a agência de emprego Cebrac, acesse: Parae a agência de emprego Cebrac, acesse: www.cebrac.com.br