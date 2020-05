Estado abre vagas temporárias para ações de reparação em Brumadinho

(foto: Mohamed Hassan/Pixabay )



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) torna público o processo seletivo simplificado, para contratação temporária de 18 profissionais que atuarão em ações de reparação e compensação dos danos provocados pelo rompimento da Barragem B1, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região Central. torna público opara contratação temporária de 18 profissionais que atuarão em ações de reparação e compensação dos danos provocados pelo rompimento da Barragem B1, dana região Central.





Belo Horizonte, Curvelo e Divinópolis. As inscrições podem ser feitas no site da Sedese (8h do dia 18 de maio até as 23h59 do dia 25 de maio (horário de Brasília). As vagas são para atuação em. As www.social.mg.gov.br ) a partir das



Etapas





O processo seletivo terá três etapas: candidatura e habilitação; análise de currículos e títulos, e entrevista. As candidaturas serão avaliadas por uma comissão instituída por meio da Resolução Sedese 17/2020.



O prazo de validade do Processo Seletivo Público Simplificado – Edital Sedese 01/2020 será de até seis meses, a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 18 meses.





A seleção dos profissionais ocorre em função da celebração, em fevereiro deste ano, de um termo de acordo entre o Comitê Gestor Pró-Brumadinho e a Vale, homologado em juízo, em março. Os valores das contratações – incluindo encargos, acréscimos e demais vantagens - serão custeados pela mineradora.





Seleção





fornecer as informações solicitadas como cópias digitalizadas de diplomas, emitidos por instituições de ensino oficiais, de carteira de trabalho e de registro em conselho de classe, quando for necessário. Os candidatos deverão se inscrever na página www.social.mg.gov.br de diplomas, emitidos por instituições de ensino oficiais, de carteira de trabalho e de registro em conselho de classe, quando for necessário.





Serão analisados os currículos e os títulos dos candidatos para habilitação, com caráter eliminatório, e pontuação conforme os critérios estabelecidos no edital.



Os três candidatos com maior pontuação, por vaga, serão convocados para etapa de entrevista, que poderá ser feita por meio de videoconferência.



Vagas







Os requisitos





Função: analista de gestão e políticas públicas em desenvolvimento





Remuneração bruta: R$ 2.292,09 + vale alimentação de R$ 47 por dia trabalhado





Escolaridade: ensino superior completo





Carga horária: 40 horas semanais





Atribuições: apoio técnico às ações da Sedese nos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem B1, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.



O edital contemplapara exercício de atividades em Belo Horizonte, Curvelo e Divinpolis.