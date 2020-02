Tribunal de Justiça de Alagoas abre seleção para níveis médio e superior

Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) (foto: Divulgação/TJAL)





Para o cargo de contador é necessário possuir graduação no curso de ciências contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Já para técnicos os candidatos devem possuir nível médio completo e curso técnico em contabilidade, além de registro no Conselho Regional de Contabilidade.





Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 20% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade desta seleção pública. Para candidatos negros ficam reservadas 20% das vagas, no mesmo critério.





Inscrição e fases





As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo sítio da Escola da Magistratura do Estado de Alagoas (ESMAL) no período entre 2 e 6 de março. O edital não menciona valor da taxa de inscrição. O candidato poderá fazer a inscrição para os dois cargos oferecidos, realizando duas inscrições definitivas, desde que preencha os requisitos necessários.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, contando com disciplinas de contabilidade geral, contabilidade pública, informática e legislação aplicada às serventias extrajudiciais. Para o cargo de técnico em contabilidade também será cobrada a disciplina de finanças públicas. Serão 40 questões e será considerado aprovado o candidato que acertar 50% das questões da prova.





O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.





O edital completo pode ser conferido no Diário do TJAL

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

O Tribunal de Justiça de Alagoas ( TJAL ) tornou público o edital do novo processo seletivo simplificado que oferta oito vagas para os cargos de técnico em contabilidade (4) e contador (4). Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 30 horas semanais para receberem remunerações variando entre R$ 1.333,50 e R$ 2.312.