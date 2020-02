Aeronáutica, Marinha e Exército ofertam 2.280 vagas em concursos

(foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

Os concurseiros interessados em ingressar na área militar devem se animar nesta terça-feira (25/2) de Carnaval: estão sendo ofertadas 2.280 vagas para ingresso em concursos públicos do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira! As inscrições dos três certames já estão abertas e poderão participar candidatos de ambos os sexos (exceto para Marinha), desde que tenham nível médio e superior completos. Confira abaixo!

Exército

São 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas e poderão participar candidatos de ambos os sexos. O soldo inicial da carreira é de R$ 3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049. As inscrições serão realizadas até 18 de março de 2020 no site oficial. A taxa de inscrição custa R$ 95.

A área geral oferece chances para infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicação, Material Bélico - Manutenção de Viatura Auto, Material Bélico - Manutenção de Armamento, Material Bélico - Mecânico Operador, Material Bélico - Manutenção de Viatura Blindada, Manutenção de Comunicações, Topografia, Intendência, Aviação-Manutenção.

As chances para músicos são destinadas a Clarineta em MIB/Clarineta em SIB, Flauta em Dó/Flautim em Dó, Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB, Saxofone em MIB/Saxofone em SIB, Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda, Trombone Tenor em SIB (de vara), Trombone Baixo em SIB (de vara), Trompa em Fá, Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB, Tuba em MIB/Tuba em SIB.

Confira aqui as fases do concurso!

Marinha

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha está com as inscrições abertas do concurso com 960 vagas para admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais. Os candidatos podem se inscrever até 20 de março. A taxa custa R$ 25. Do total de vagas são 480 para a turma do primeiro semestre de 2021 e 480 para o segundo semestre do mesmo ano.

O concurso é com posto exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física de ingresso, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos. O exame de escolaridade será composto por prova escrita. Veja aqui!

Aeronáutica

Esão sendo ofertadas 220 vagas para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021), nas áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo. As inscrições já estão abertas e os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60.

A seleção será realizada por Provas Escrita, Inspeção de Saúde (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental. A prova será realizada nas localidades de Brasília/DF, Belém/PA, Recife/Jabotão dos Guararapes/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Canoas/RS e Manaus/AM.

