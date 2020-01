Secretaria de Educação do DF prorroga inscrições de 4.542 vagas para educador

(foto: Divulgação/SEE/DF ) A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) decidiu prorrogar as inscrições da seleção com 4.542 vagas para educador social voluntário (ESV) para 2 de fevereiro, próximo domingo, devido à instabilidades no site. A área técnica da pasta, responsável pelo processo, está averiguando os problemas que estão impedindo a conclusão dos cadastros dos interessados. A SEE informa, contudo, que ninguém será prejudicado. Assim, o resultado parcial das inscrições deverá sair em 7 de fevereiro, após às 18h.





A seleção ainda visa formação de cadastro reserva. Os aprovados vão atuar em 14 regionais de ensino.





www.educadorsocial.se.df.gov.br, com envio de documentos digitalizados. No ato de inscrição é necessário também selecionar a regional de ensino na qual pretende atuar, indicando as escolas de preferência. Os cadastros devem ser feitos online, pelo sitecom envio de documentos digitalizados. No ato de inscrição é necessário também selecionar a regional de ensino na qual pretende atuar, indicando as escolas de preferência.





Os voluntários passarão por análise de currículo e entrevistas. Cada unidade escolar que aderiu ao programa formará uma comissão avaliadora, composta por três membros, que será responsável pela seleção dos educadores.





Faz parte do trabalho de um educador social voluntário auxiliar as atividades do cotidiano escolar, como formação, socialização de experiências, participação em atividades de apoio ao trabalho pedagógico e colônia de férias, com foco em escolas que oferecem serviços diferenciados, tais como unidades de educação infantil, educação especial, ensino em tempo integral, correção de fluxo, entre outras.





Os aprovados receberão R$ 30 diários para cobrir despesas com alimentação e transporte e a capacitação dos educadores é feita na própria escola pela equipe gestora da unidade.