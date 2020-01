Até R$ 7,8 mil: Secretaria de Saúde de SC abre nova seleção pública

(foto: Celso Ramos/SES/SC)





www.saude.sc.gov.br. De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição. A documentação comprobatória digitalizada, em arquivo único e formato PDF deverá ser encaminhada exclusivamente ao endereço eletrônico inscricaopss@saude.sc.gov.br, dentro do período de inscrição. Confira os documentos: As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 30 de janeiro, no siteDe acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição. A documentação comprobatória digitalizada, em arquivo único e formato PDF deverá ser encaminhada exclusivamente ao endereço eletrônico, dentro do período de inscrição. Confira os documentos:





Documento de identificação com foto

Certidão de nascimento ou documento de identidade de filhos menores, quando houver

Comprovação da conclusão da escolaridade (habilitação mínima exigida)

Comprovação da conclusão dos cursos de pós graduação para fins de pontuação por títulos





Requisitos

Médico: curso superior em medicina, certificado ou diploma de conclusão de residência médica ou especialização ou documento de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em ortopedia e traumatologia;





Farmacêutico: curso superior em farmácia, certificado de conclusão da pós-graduação, no mínimo em nível de especialização em farmácia hospitalar e/ou experiência mínima de 12 meses em farmácia hospitalar (atividade em ambiente hospitalar);





Psicólogo: curso superior em psicologia, certificado ou diploma de conclusão da pós-graduação, no mínimo em nível de especialização em psicologia hospitalar e/ou residência multiprofissional em saúde com realização do curso em âmbito hospitalar.





A classificação dda seleção se dará mediante somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.





Fórum CW! Gostou? Comente e confira o quê os concurseiros acham deste edital no

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco





A Secretaria de Saúde de Santa Catarina ( SES/SC ) está ofertando cinco vagas no novo processo seletivo simplificado, para os cargos de médico (ortopedia e traumatologia), farmacêutico e psicólogo. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 20 e 30 horas semanais para receberem remunerações variando entre R$ 3.602,14 e R$ 7.813,53.