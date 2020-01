Conselho Regional de Odontologia do DF prorroga inscrições do concurso

(foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa do Piauí)





O certame oferta nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receberem remuneração de R$ 3.500. Serão acrescidos ainda benefícios de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação.





A seleção será realizada por prova objetiva que está prevista para ser realizada em 16 de fevereiro de 2020 e conta com disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos do cargo. Haverá ainda avaliação de títulos.





Requisitos





Para participar é necessário possuir idade mínima de 18 anos, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria "B".

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO/DF)! Agora, os interessados podem se inscrever até as 23h59 de 29 de janeiro de 2020 pelobanca organizadora do certame. A taxa é de R$ 55 e deve ser paga até 30 de janeiro de 2020.