Constelação Familiar em um estádio de futebol: Jonas Kaz fala sobre a experiência de mudar a vida de milhares de pessoas

O evento, que aconteceu em setembro deste ano, reuniu diversas personalidades que palestraram sobre empreendedorismo, carreira, marketing digital, desenvolvimento profissional e pessoal e espiritualidade

Reprodução/Acervo Pessoal

Já imaginou viver uma experiência profissional única e, de quebra, mudar a vida de milhares de pessoas? O Constelador Sistêmico Jonas Kaz viveu. "Foi inexplicável ter a oportunidade de fazer um exercício sistêmico em um estádio com mais de mil pessoas em formato Drive-in e com outras 16 mil participando pelo Youtube", relembrou Kaz de sua participação no evento solidário Arrasta para Cima, no Allianz Parque, em São Paulo.

"A diferença da constelação familiar para o que aconteceu no Allianz Parque é que, no modelo tradicional, a gente trabalha com poucas pessoas e em questões pontuais. No estádio teve a energia, atmosfera do Palestra Itália, toda uma geração italiana, a história do evento e a história de cada um que estava lá. Tenho certeza que todo mundo se conectou e sentiu a força do movimento sistêmico", afirmou.

Reprodução/Acervo Pessoal

"A constelação é um processo que visa sanar problemas decorrentes do seio familiar e seu entendimento e aceitação levam ao sucesso na vida, de dinheiro, amor e abundância, com as bênçãos de nossos pais e antepassados", detalhou,

Um outro detalhe que chamou a atenção foi que para realizar o evento, Kaz atuou como Microempreendedor Individual (MEI). "Desconheço alguém que tenha alugado um estádio de futebol com uma MEI e criado um evento dessa magnitude. Há anos eu mudei a concepção errônea de sucesso e fazer esse evento é a prova de que é possível tê-lo", finalizou.