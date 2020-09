Pós-venda é o que fideliza clientes, afirma empresário Thalison Borges

Thalison dirige a Borges Eletromóveis e acredita que o diferencial de sua loja é o acompanhamento de todo o processo de compra

Reprodução / MF Press Global

Fazer uma venda bem feita exige simpatia, boa comunicação e uma série de técnicas para entender o que o consumidor deseja, no entanto, nem sempre se fala no pós venda. Thalison Borges, que dirige a gigante Borges Eletromóveis, referência no setor de móveis e eletrodomésticos no Nordeste, afirma que o segredo da marca para fidelizar os clientes vai além do anúncio, "fazemos o acompanhamento da chegada do cliente até depois da entrega do produto, sempre ligamos para saber se deu tudo certo, se ele está satisfeito, se superou sua expectativa, esse processo é o que cativa o cliente", afirma o empresário.

Thalison é filho de Francisco Borges de Andrade, criador da loja. Francisco começou a carreira vendendo de porta e porta, quando o vendedor desenvolve uma relação de confiança com os compradores. Este espírito eles buscam levar para a rede hoje, garantindo não apenas bom número de vendas, mas também a satisfação e o retorno de quem compra. "Eu sempre digo que a venda bem feita é aquela que você vende para uma pessoa e depois para outras três oriundas do primeiro cliente, pois receberam indicação e boa recomendação", revela Thalison. É claro que produtos de boa qualidade com preço justo são muito importantes, além do bom atendimento, mas nada adianta ter esses atributos se ao receber o móvel, por exemplo, a loja oferecer uma montagem de má qualidade, isso prejudica a imagem final, "a venda tem que ser um ciclo completo", explica.