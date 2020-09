Seis dicas para despertar a atenção do sugar daddy perfeito

Descubra como estabelecer um relacionamento estável, duradouro e que propicie um mundo de luxo, viagens, jóias e outras experiências que só parceiro generoso pode trazer

Divulgação

Não há nada mais cansativo do que ir à balada ou ao barzinho em busca de um par romântico com perfil determinado especialmente aquele homem maduro, generoso, com um networking muito bem estabelecido, que presenteie com mimos caros e que leve para viagens inesquecíveis. Os Sugar Daddies não estão em qualquer lugar e tentar uma estratégia como esta seria perda de tempo.

Para encontrar um par que esteja à altura de suas expectativas, as sugar babies têm recorrido aos sites de relacionamento, que encurtam o caminho até suas caras-metades e tornam a procura mais prazerosa e transparente.

Mas afinal, como chamar a atenção do sugar daddy perfeito em meio a tantas mulheres lindas e disponíveis? Se fazer isso ao vivo e em cores não é uma tarefa fácil, pela internet pode ser ainda mais desafiador.

O site Universo Sugar preparou uma lista de características que podem ajudar você a atrair o par perfeito e ainda conseguir estabelecer um relacionamento estável, duradouro e que ainda te propicie um mundo de luxo, jóias, restaurantes deliciosos e outras experiências que só um sugar daddy pode te trazer.

1 Cadastre-se em um aplicativo especializado

Há muitas formas de buscar um parceiro por aplicativos, porém este tipo de relacionamento requer uma plataforma especializada, sobretudo para que tudo fique claro para ambas as partes. As regras do seu namoro vocês vão decidir juntos depois se será um relacionamento aberto ou não, ou se será um relacionamento público, etc porém, é interessante que todos entendam as necessidades da Sugar Baby e saibam seus papéis. Sendo assim, um app voltado para este tipo de match não deixa dúvidas sobre as expectativas das meninas.

2 Expanda sua rede

Quem está acostumado a paquerar por aplicativo sabe disso: quanto mais contatos você fizer, mais chances você tem de ser bem sucedido em um deles. Por isso, não fique limitada a um ou dois contatos; faça uma seleção de todos aqueles que sejam interessantes e aja proativamente. Lembre-se que nem todos retornam e nem todos dão certo, ou ainda você pode não gostar da conversa de vários e desistir. Por isso, tenha cartas na manga.

3 Stalkeie

Conheça a rotina de seus alvos. Saiba suas preferências, os locais que frequenta, os livros que já leu e até mesmo sua opinião política. Para descobrir tudo isso, você pode usar o Facebook, o LinkedIN, o Instagram, o YouTube e até mesmo o Google. Se ele for empresário, conheça o negócio dele, vasculhando o site corporativo da empresa. Isso vai facilitar a conversa e dará a você muitas possibilidades de assunto, o que diferencia você de outras pretendentes.

4 Capriche no português

Não há nada mais broxante do que alguém que escreve errado em aplicativo de paquera. Imagine que se ele é um executivo bem sucedido, certamente estudou bastante para estar onde está. Portanto, se você faltou às aulas de gramática na época do colegial, faça um reforço de aulas, leia mais e capriche no português. Há muitos cursos online gratuitos que podem te ajudar nisso.

5 Cuidado com nudes

Evite mandar nudes se você ainda não o conheceu. Por dois motivos: primeiro porque isso pode passar a impressão de que você tem comportamentos apelativos, o que não é positivo. A segunda razão é que, de modo geral, um sugar daddy respeitoso nunca deve pedir nudes porque sabe que precisa se comportar de maneira gentil. Se ele pede fotos provocantes, fique atenta, pois pode se tratar de um golpista.

6 Seja carinhosa, mas seja você

O que mais se busca em um parceiro hoje é a transparência. Assim, é importante que você seja carinhosa, mas que não deixe de ser você mesma. Forçar a barra para parecer algo que não é pode trazer resultados desastrosos em longo prazo, ou ainda minimizar suas chances logo no início. Obviamente, os sugar daddies procuram alguém que lhes tragam doçura, bom humor e leveza, mas lembre-se de que não pode parecer fingimento.