Dr. Fábio Gontijo/Reprodução / MF Press Global

Vindo de um quadro de perguntas e respostas chamado Pergunte ao Dermato, na afiliada da TV Alterosa (afiliada do SBT), Dr. Fábio Gontijo, médico dermatologista formado a 11 anos especialista pelo Hospital Albert Einstein e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia(SBD), recebeu um convite em julho deste ano para fazer um programa semanal (sábados matinal) levando seu nome na TV BAND, com maior tempo e maior estrutura.

O programa, que terá 16 episódios e conta com Gau Saraiva como diretora, estreia neste sábado (05/09), tratará de doenças que lidam diretamente com o emocional e alteram a autoestima de cada pessoa. Doenças de pele, como o câncer, estarão inseridas nos assuntos, estas são as principais culpadas de denegrir cada vez mais a confiança que cada um possui em si mesmo.

Como surgiu o nome?

O nome "A Melhor Versão" vem da tônica da mudança que cada ser pode promover em si mesmo. Todos nós somos capazes, através do autoconhecimento e de orientações médicas, de sairmos da sombra que Platão descreveu no Mito da Caverna, para descobrirmos quem nós realmente somos. E assim conquistarmos, não um ideal de perfeição imposto pela sociedade massacrante dos tempos atuais, mas podemos sim ser sempre a melhor versão de nós mesmos.

"Abordaremos temas como o câncer de pele, com depoimentos de pacientes que venceram a doença, mas também de pacientes que estão passando por esse grande desafio. Pacientes com manchas de pele, como os melasmas, que muitas vezes são julgadas como pacientes descuidadas também terão enfoque. Ou seja, são doenças que não afetam só a pele, mas também a autoestima do indivíduo. Estas histórias de superação e de conquista da melhor versão de cada um, associadas a dicas valiosas sobre como cuidar bem da sua pele serão de grande valia para o público", ressalta Dr. Fábio.

"Precisamos de programas que nos incentivam ao autocuidado, e que façam as pessoas refletirem sobre o que elas são e o que querem ser de verdade. É fundamental para restabelecer novamente a autoconfiança, além de corrigir o suor, é claro", completa Fábio.

Segunda Temporada

A segunda temporada do programa já tem seu início garantido, definido para o mês de janeiro, e a abordagem será focada nas doenças de pele mais são raras, porém que levam a exclusão dos portadores das mesmas por discriminação e completa falta de informação das pessoas que convivem.

No primeiro episódio, vamos à África, ver de perto a situação dos albinos que muitas vezes são lá julgados como seres lazarentos, ou até "de sorte" e, por isso, mutilam estas pessoas acreditando que suas por partes podem dar sorte.

Desta vez, vamos cumprir nossa função social de colocar holofotes em situações que grupos minoritários sofrem, bem como levaremos auxílio médico, social e fraternal para essas pessoas. As doenças de pele afetam as pessoas não somente pela condição em si. Na maioria das vezes, o embate ocorre no "lidar com o outro". Ainda existe muito preconceito e desinformação.

Hiperidrose

A hiperidrose, por exemplo, é uma doença dermatológica extremamente constrangedora, pois estes pacientes chegam a molhar mãos e axilas, e então começam a evitar contatos sociais, se recluindo e algumas vezes entrando em depressão. A ajuda médica nestes casos é ainda mais fundamental!

O objetivo do programa é levar informação de qualidade sobre tratamentos dermatológicos para evitar que as pessoas continuem sofrendo com algo que muitas vezes é julgado como "simples demais" para procurar um médico. Cada um sabe a dor que sente.

Acompanhe mais sobre o programa e sobre o Dr. Fábio Gontijo em sua rede social @dr.fabio.gontijo que já conta com quase 300 mil seguidores.

https://www.instagram.com/dr.fabio.gontijo/