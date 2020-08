Atleta e Influenciadora digital Manu Delai faz sucesso com treinamento específico para os glúteos

Formada em Educação Física com pós-graduação em Musculação e Nutrição Esportiva, a personal trainer criou um método capaz de empinar o bumbum em 120 dias de atividade.

Atleta e Influenciadora digital Manu Delai/Divulgação

Ter o tão sonhado bumbum perfeito em 120 dias. Essa é a proposta da personal trainer e digital influencer Manu Delai, que foi atleta profissional de fisiculturismo por nove anos. Criadora de um treinamento específico para a região dos glúteos, ela atende mais de mil alunas dentro de fora do Brasil por meio de videoaulas.

Manu Delai é formada em Educação Física, pós-graduada em Musculação e Nutrição Esportiva e no momento está cursando Nutrição. Como personal trainer, atividade que desenvolve há 15 anos, percebeu o desejo de suas alunas em conseguir um bumbum mais bonito e foi então que ela criou o método MD120.

"Ensino por meio de videoaulas as mulheres treinarem de forma correta os glúteos e conseguirem o tão sonhado bumbum perfeito em 120 dia. O diferencial do MD120 é a execução correta dos exercícios. As alunas passam a aprender a usar os músculos do glúteo pra fazer a força", explicou a educadora física, natural de Cascavel, no Paraná, mas que atualmente reside em Goiânia.

Ela ressalta ainda que seu projeto vai além de além de exercício físico. "É uma mudança de vida, uma mudança mental e uma mudança na autoestima, por isso ele dura quatro meses, porque esse treinamento vai transformar a participante em uma nova mulher", acrescentou.

No momento, mais de mil alunas espalhadas pelo mundo, inclusive em locais como Dubai, Orlando e Miami, utilizam o método MD120. Entre elas estão algumas digital influencers famosas como Monick Camargo e Wanessa Lopes, além das cantoras da dupla May e Karen.

Nas redes sociais, Manu Delai (@manudelai) tem mais de 110 mil seguidores somente no Instagram, onde apresenta seu trabalho, seus treinos e as marcas que utiliza.

Histórico

Ao longo de sua carreira colecionou vários títulos como fisiculturista, entre eles o de campeã da Copa Paulista categoria Bikini Fitness, vice-campeã paranaense na categoria Bikini Fitness, tricampeã sul matogrossense na categoria Body Fitness, Top 5 Brasileiro categoria Body Fitness, Top 7 Mundial Arnold Classic na categoria Body Fitness e vice-campeã Miami USA na categoria Diva Fitness.