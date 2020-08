Ryan Monotoshi abandonou sua antiga profissão para seguir seu sonho e fazer sucesso como filmmaker

Ryan Monotoshi

Ryan Monotoshi está fazendo grande sucesso no Instagram compartilhando sobre os seus trabalhos com fotografia, lifestyle e viagens. Com mais de 30 mil seguidores ele vem influenciando cada vez mais pessoas, que assim como ele, amam a fotografia.

O filmmaker nasceu em Marituba, no Pará e viveu na cidade até os seus 28 anos. Com o desejo de crescer cada vez mais, Monotoshi precisou quebrar muitas barreiras até ganhar o seu espaço e conquistar reconhecimento pelo Brasil e também no mundo, já que ele veio de uma cidade pequena e que possuía poucos recursos.

Monotoshi começou a ministrar Workshops em diversas cidades e fez parcerias com grandes nomes da música e do meio artístico brasileiro. Perguntado sobre como era sua vida antes da fotografia e como está agora, ele comenta que antes lucrava muito, porém não era feliz com a profissão que exercia. "Eu larguei uma profissão onde ganhava bastante dinheiro, mas não era feliz. Então decidi viver do que amava, a fotografia".

Passando por muitos lugares pelo mundo, Monotoshi mostra sua arte e inspira muitas pessoas. Especialista no assunto audiovisual, seu perfil no Instagram é um dos que possui maior engajamento direcionado ao público que consome fotos e vídeos de viagens.

Monotoshi diz que considera-se uma pessoa que sempre vai atrás dos seus objetivos e não espera as coisas acontecerem do nada. "Sou alguém que sempre faz acontecer e não fica esperando as oportunidades caírem do céu".

Para conhecer o trabalho do filmmaker, acompanhe tudo em seu Instagram (@monotoshi).